Потенциально опасный астероид пролетел мимо Земли

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Входящий в список потенциально опасных космических объектов астероид 2025 FA22 прошел мимо Земли, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН в четверг.

"Астероид 2025 FA22, размером 130 на 290 метров, входящий в список одних из наиболее потенциально опасных тел для планеты, сегодня в 10:41 по московскому времени благополучно прошел мимо Земли и Луны на минимальном расчетном расстоянии (около 800 тысяч км) и в настоящее время уходит от планеты", - говорится в сообщении лаборатории.

Отмечается, что камень был обнаружен в марте этого года и некоторое время занимал первое место в списке потенциально опасных объектов Европейского космического агентства.

"Следующее возвращение камня к Земле состоится через 11 лет - 20 августа 2036 года, но на значительно (в 25 раз) большем расстоянии, чем сейчас. Опасно близкие сближения ожидаются в 2089 и особенно в 2173 годах", - сообщили ученые.