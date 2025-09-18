Туроператоры попросили пересмотреть порядок выезда детей в Абхазию и Белоруссию

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась в Минэкономразвития и администрацию президента с просьбой отменить запрет на выезд детей в Абхазию и Белоруссию по свидетельству о рождении, сообщает пресс-служба объединения.

"АТОР обратилась с официальным письмом в Минэкономразвития и администрацию президента с просьбой пересмотреть поправки в законодательство, предусматривающие обязательность загранпаспорта для детей, выезжающих в Абхазию и Белоруссию, оставив возможность выезда в эти страны по свидетельству о рождении. Если требование о загранпаспорте сохранится, многие семьи просто не поедут в эти дружественные страны", - говорится в сообщении.

В июле были приняты поправки в закон о порядке выезда из РФ и въезда в РФ, согласно которым дети до 14 лет смогут выезжать за границу только по загранпаспорту. Свидетельство о рождении больше не будет рассматриваться как действительный документ для выезда из России и въезда в страну. Изменения вступают в силу 20 января 2026 года.

По оценке туроператоров, после вступления в силу поправок в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" в их текущем виде, турпоток в эти две страны из РФ может сократиться до 4 раз.

"И в Абхазии, и в Белоруссии для совершеннолетних граждан России предусмотрен безвизовый въезд по внутреннему паспорту, а для детей до 14 лет - по российскому свидетельству о рождении. В целях сохранения туристической привлекательности Республики Беларусь и Республики Абхазия для российских семей, Ассоциация туроператоров просит вас рассмотреть возможность пересмотра указанных изменений в законодательство и установить для детей до 14 лет условия въезда в эти страны по свидетельству о рождении", - цитирует письмо пресс-служба ассоциации.

Как сообщалось, в июле аналогичную просьбу направил в Минэкономразвития Российский союз туриндустрии (РСТ).