Больше тысячи машин ожидают досмотра перед Крымским мостом на выезде из Крыма

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Число машин перед досмотровыми пунктами на Крымском мосту со стороны Керчи достигло 1004 в четверг днем, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"15:00. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1004 транспортных средства", - говорится в сообщении.

Время ожидания превышает три часа.

Последний раз более тысячи машин в очередях перед Крымским мостом фиксировались 15 сентября. Тогда транспорт ожидал с обеих сторон Керченского пролива.