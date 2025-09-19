Поиск

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,4%

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу демонстрирует умеренно негативную динамику, продолжая отыгрывать как существующие геополитические и санкционные риски, так и более "жесткие", чем ожидал рынок, решения ЦБ РФ на сентябрьском заседании регулятора.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2781,4 пункта (-0,44%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 1,6%.

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-1,6%), ВТБ (-1,5%), "Русала" (-1,4%), "Аэрофлота" (-1,1%), МКПАО "ВК" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Норникеля" (-0,7%), "Т-Технологии" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), Сбербанка (-0,4%), МКПАО "Яндекс" (-0,4%), "Татнефти" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "ФосАгро" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,5%) и "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Подорожали акции "Роснефти" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), "МТС" (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин "подвел" его в том, что касается урегулирования конфликта на Украине.

"Это та война, которую я считал самой простой из-за моих отношений с президентом Путиным. Но он меня подвел", - сказал он в четверг в Лондоне на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Посмотрим, как все сложится", - добавил Трамп.

Он отметил, что ранее считал конфликт на Украине "одним из самых легких" в плане урегулирования.

Вместе с тем Трамп заявил, что рассчитывает получить положительные сигналы в отношении решения украинского кризиса.

"Я надеюсь, у нас будут хорошие новости для вас", - сказал он на пресс-конференции с премьером Британии Киром Стармером.

Трамп упомянул, что ранее ему удалось урегулировать семь конфликтов, некоторые из которых выглядели крайне трудными. В частности, Трамп упомянул прекращение огня между Индией и Пакистаном в мае 2025 года.

Кроме того, президент США заявил, что снижение цен на нефть позволит добиться урегулирования украинского кризиса.

"Очень просто: если цена на нефть упадет, то России придется прекратить, у нее не будет иного выбора, кроме как прекратить", - сказал Трамп.

При этом он назвал "нечестным" то, что европейские государства и другие страны закупают нефть у РФ. Он заверил, что цены будут снижаться, в частности, из-за усилий США, которые, по словам Трампа, добывают нефти больше, чем кто-либо еще.

В минувшую субботу американский президент заявлял, что Вашингтон пойдет на значительные санкции против РФ, если все страны НАТО согласятся на подобные шаги, а также откажутся от российской нефти.

Министерство финансов РФ при подготовке проекта бюджета опирается на базовый сценарий Центробанка и учитывает ключевую ставку на уровне 12-13%, заявил глава ведомства Антон Силуанов в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия".

"Мы ориентируемся на документ Банка России "Основные направления денежно-кредитной политики". В нем предусмотрено несколько сценариев. Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным. Если говорить о цифрах, то там заложен диапазон ставки 12-13%. Это промежуточное значение. Соответственно, мы закладываем в бюджет на 2026 год ключевую на уровне 12-13%", - сказал Силуанов.

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в четверг, инвесторы продолжили оценивать итоги сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). В среду Федрезерв ожидаемо снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4-4,25% годовых, при этом новый медианный прогноз членов руководства Центробанка предусматривает, что ставка будет снижена еще дважды до конца года. Предыдущий прогноз предполагал всего два снижения, с учетом сентябрьского заседания.

Также в четверг стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе упало на 33 тыс. - до 231 тыс. Неделей ранее число новых заявок составило 264 тыс. (максимум с октября 2021 года), а не 263 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали снижения до 240 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в пятницу утром уже не демонстрирует ярко выраженной динамики (-0,03%), что говорит о вероятном ослаблении позитивных настроений на фондовых биржах США 19 сентября.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в пятницу отмечается смешанная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Гонконга, Китая и Австралии подрастают на 0,1-0,6%, в то время как индексы Японии и Южной Кореи снижаются на 0,1-0,7%.

В свою очередь мировые цены на нефть 19 сентября утром демонстрируют плавное снижение после падения накануне. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск снизилась на 0,13%, до $67,35 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 0,16%, до $63,42 за баррель.



