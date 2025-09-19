Иноагентами признаны блогер и активист Роман Алехин и "Avtozak-LIVE"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Минюст внес в перечень иностранных агентов четырех человек и медиапроект Avtozak-LIVE.

Иноагентами признаны курский блогер и активист Роман Алехин, активист Иван Востриков, журналист Елена Рыковцева и молдавский историк Сергей Эрлих.

Всем новым иноагентам вменяют распространение фейков о решениях и политике и распространение и/или создание контента иностранных агентов.

Кроме того, Алехин, по данным Минюста, распространял фейки, направленные на формирование негативного образа российской армии.

Востриков выступал против СВО и участвовал в распространении контента нежелательных организаций, сообщает ведомство.

Рыковцевой вменяют распространение фейков, направленных на создание негативного имиджа российских военных, выступление против СВО, взаимодействие с нежелательной для России организацией.

По данным Минюста, Эрлих выступал против СВО, участвовал в создании и распространении контента нежелательных организаций.

Медиапроект "Avtozak-LIVE" участвовал в распространении контента нежелательных организаций, выступал против СВО и взаимодействует с нежелательной организацией, сказано в пресс-релизе.