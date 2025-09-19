Путин заявил о загрузке мощностей ОПК по максимуму

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Российские предприятия ОПК в период проведения СВО работают на полную мощность, заявил на заседании военно-промышленной комиссии президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас, в период проведения специальной военной операции производственные мощности ОПК загружены по максимуму", - сказал он.

"Вместе с тем мы должны более четко и на долгосрочную перспективу планировать выпуск на оборонных предприятиях продукции гражданского и двойного назначения, тем более что в свое время, до начала специальной военной операции, были набраны хорошие темпы в области диверсификации ОПК, создан хороший задел, и это должно быть учтено при формировании госпрограмм", - продолжил Путин.

Он также предложил участникам заседания обсудить вопрос назначения генеральных конструкторов по созданию вооружений, военной и специальной техники, а также руководителей приоритетных технологических направлений и тему разработки новых госпрограмм вооружений и развития ОПК.