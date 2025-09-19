Критическую информационную инфраструктуру хотят перевести на российское ПО до 2028 года

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры подготовило проекты постановлений правительства, устанавливающих правила и сроки перехода значимых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественное программное обеспечение из реестра российского софта.

Как сказано в проектах, опубликованныз на портале проектов нормативных актов, все значимые объекты КИИ должны перейти на российское ПО в срок до 1 января 2028 года.

При наличии объективных оснований по решению президиума правкомиссии по цифровому развитию срок может быть продлён, но не более чем до 1 декабря 2030 года.

В 2022 году президент подписал указ, по которому все значимые объекты КИИ госкомпаний и госорганизаций, включая органы власти, должны были быть переведены на отечественное ПО до 1 января 2025 года. Однако, как ранее говорил глава Минцифры Максут Шадаев, не все успели это сделать в срок, зачастую - по объективным причинам.

Согласно проектам, также правкомиссия может установить иной срок, если в реестре российского ПО нет необходимого отечественного решения. При этом субъект КИИ должен реализовывать особо значимый проект по доработке российских ИТ-решений и дальнейшему их внедрению на предприятии, заместив иностранное ПО.

Согласно проектам, отраслевые госорганы (например, Минздрав - в сфере здравоохранения, Минтранс - в сфере транспорта и т.д.) будут следить за переходом субъектов КИИ в соответствующих отраслях на российский софт. Также ведомства должны до 1 июня 2026 года разработать и утвердить отраслевые планы перехода субъектов КИИ на отечественное ПО. В них будет содержаться: дорожная карта по организации перехода субъектов КИИ на российский софт; оценочные, прогнозные и фактические доли российского ПО в общем количестве программ, применяемых субъектами КИИ; предельный срок завершения перехода на отечественный софт.

"Новое регулирование обеспечит технологическую независимость значимых и типовых объектов КИИ за счёт использования ими только проверенных отечественных решений", - пояснили в Минцифры.