Поиск

Критическую информационную инфраструктуру хотят перевести на российское ПО до 2028 года

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры подготовило проекты постановлений правительства, устанавливающих правила и сроки перехода значимых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественное программное обеспечение из реестра российского софта.

Как сказано в проектах, опубликованныз на портале проектов нормативных актов, все значимые объекты КИИ должны перейти на российское ПО в срок до 1 января 2028 года.

При наличии объективных оснований по решению президиума правкомиссии по цифровому развитию срок может быть продлён, но не более чем до 1 декабря 2030 года.

В 2022 году президент подписал указ, по которому все значимые объекты КИИ госкомпаний и госорганизаций, включая органы власти, должны были быть переведены на отечественное ПО до 1 января 2025 года. Однако, как ранее говорил глава Минцифры Максут Шадаев, не все успели это сделать в срок, зачастую - по объективным причинам.

Согласно проектам, также правкомиссия может установить иной срок, если в реестре российского ПО нет необходимого отечественного решения. При этом субъект КИИ должен реализовывать особо значимый проект по доработке российских ИТ-решений и дальнейшему их внедрению на предприятии, заместив иностранное ПО.

Согласно проектам, отраслевые госорганы (например, Минздрав - в сфере здравоохранения, Минтранс - в сфере транспорта и т.д.) будут следить за переходом субъектов КИИ в соответствующих отраслях на российский софт. Также ведомства должны до 1 июня 2026 года разработать и утвердить отраслевые планы перехода субъектов КИИ на отечественное ПО. В них будет содержаться: дорожная карта по организации перехода субъектов КИИ на российский софт; оценочные, прогнозные и фактические доли российского ПО в общем количестве программ, применяемых субъектами КИИ; предельный срок завершения перехода на отечественный софт.

"Новое регулирование обеспечит технологическую независимость значимых и типовых объектов КИИ за счёт использования ими только проверенных отечественных решений", - пояснили в Минцифры.

Максут Шадаев Минцифры КИИ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле понимают эмоциональное отношение Трампа к украинскому регулированию

Директор ИМБП РАН сообщил, что 10 мышей не пережили космический полет

Глава Чебоксар Доброхотов покинул свой пост

Под британские санкции попал бизнесмен Леван Васадзе

Дизтопливо на бирже подорожало за неделю на 7,2%

Дизтопливо на бирже подорожало за неделю на 7,2%

Росфинмониторинг внес "Международное движение сатанизма" в перечень экстремистов

Курский суд начал слушания о хищении 152 млн рублей при возведении фортификаций

Перезапуск производства на бывшем заводе Toyota в Петербурге намечен на 2026 год

Росрыболовство назвало нецелесообразным ограничение срока эксплуатации судов по возрасту

Росрыболовство назвало нецелесообразным ограничение срока эксплуатации судов по возрасту

"Пулково" заявил о взломе и ограничениях в работе сайта аэропорта

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России99 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7180 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2398 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });