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Минцифры сообщает о переводе на российское ПО более 2/3 критической информационной инфраструктуры

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Более двух третей значимых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) госорганов и госкомпаний переведены на отечественное ПО, сообщил журналистам в Госдуме глава Минцифры Максут Шадаев.

Он напомнил, что по указу президента госорганы, госкомпании и госкорпорации должны были перевести свои значимые объекты КИИ на российский софт до конца 2024 года.

"Наша оценка - что больше 2/3 объектов перешли (на отечественное ПО - ИФ), но в этом смысле не все", - сказал министр.

Он отметил, что не во всех случаях неисполнение требования указа связано с нежеланием собственника объекта КИИ перевести его на отечественный софт. "Иногда у нас не готово, нет достаточно зрелых российских решений, которые без ущерба для производственной деятельности организации позволяют перевести эти объекты на российские технологии", - пояснил министр.

Летом 2024 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, вносящий изменения в закон о безопасности КИИ. Этим проектом планируется урегулировать ряд регуляторных барьеров и ограничений, отметил министр. В частности, планируется установить более гибкий подход к определению сроков перехода объектов КИИ на российские технологии в зависимости от их готовности.

Кроме того, обязанность по переводу значимых объектов КИИ на отечественные решения планируется распространить не только на госсектор, но и на частные компании.

По словам министра, еще одна серьезная проблема связана с тем, что сейчас сам собственник объектов КИИ объявляет их значимость, "и не всегда мы видим добросовестный подход".

"Владельцы крупных КИИ-систем, критически важных не всегда их классифицируют как значимый объект КИИ, понимая, что за этим, безусловно, следует очень серьезная ответственность. Поэтому здесь вводятся (законопроектом - ИФ) определенные полномочия правительства для отраслей утверждать типовые значимые объекты КИИ и критерии, соответственно, отнесения объектов к значимым. То есть в этом смысле свобода собственника будет существенным образом ограничена", - сказал Шадаев.

Он выразил надежду, что в ближайшее время законопроект будет рассмотрен на заседании комитета Госдумы по информполитике.

Госдума КИИ Максут Шадаев Минцифры
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