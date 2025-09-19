Поиск

В Кремле понимают эмоциональное отношение Трампа к украинскому регулированию

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп продолжает прилагать усилия для урегулирования украинского кризиса, и его эмоциональное отношение к этой проблеме вполне понятно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа о том, что Владимир Путин его "подвел" в украинском вопросе.

Пескова спросили, как Путин реагирует на такие заявления.

"Мы исходим из того, что Соединенные Штаты и лично президент Трамп сохраняют свою политическую волю и намерение дальше прилагать усилия к тому, чтобы способствовать украинскому урегулированию. Поэтому, конечно, президент Трамп достаточно эмоционально, скажем так, относится к этой теме. Это абсолютно понятно", - ответил он.

По его словам, "готовность к урегулированию и желание урегулировать (проблему) политико-дипломатическими средствами сохраняет и президент Путин". "И делает для этого многое", - заявил Песков.

"С другой стороны, есть киевский режим, есть европейские страны, которые делают все возможное, чтобы дальше идти по пути конфронтации, накручивания напряженности, - продолжил он. - И это не то что не способствует выходу на курс мирного (урегулирования), наоборот, это чинит препятствия".

