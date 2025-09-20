Поиск

Два человека погибли, 12 пострадали при сходе вагонов в Приамурье

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В результате схода с рельсов вагонов во время ремонтных работ на железной дороге в Амурской области два человека погибли, 12 пострадали, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

По информации надзорного ведомства, "на перегоне Беленькая - Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги в Амурской области при проведении работ по замене рельсошпальной решетки в период "технологического окна" произошел сход двух вагонов-платформ и укладочного крана".

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России заявило о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух или более лиц). Сход вагонов произошел при движении укладочного поезда, говорится в сообщении СКР.

Согласно ему, "в момент произошедшего на одной из платформ укладочного поезда находилось 10 работников и два работника на укладочном кране, в результате произошедшего один человек погиб на месте происшествия, второй скончался в медицинском учреждении, остальные работники получили различные травмы".

Дальневосточная железная дорога сообщает, что инцидент произошел 19 сентября в 20:40 по местному времени. Для ликвидации последствий задействован восстановительный поезд.

На движение пассажирских поездов инцидент не повлиял.

