Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Камчатке
Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Ощущаемое землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в субботу на Камчатке, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"Ощущаемый афтершок зарегистрирован в 14:47. Магнитуда составила 5,8", - говорится в сообщении.
Ощущаемость - четыре балла в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах.
Эпицентр землетрясения находился в 94 км от Петропавловска-Камчатского, в акватории Тихого океана.
Угроза цунами не объявлялась.
Как сообщалось, землетрясение магнитудой 7,8 случилось у восточного побережья Камчатки 19 сентября в 06:58 по камчатскому времени (21:58 четверга мск). Эпицентр находился в Тихом океане в 143 км восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 48 км под морским дном. В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске землетрясение ощущалось силой до 7 баллов. Жители Елизовского района ощутили подземные толчки силой до 6 баллов, а Усть-Камчатского округа - до 4 баллов.
По восточному побережью Камчатки и на Курильских островах объявлялась тревога цунами.
После этого землетрясения сейсмологи регистрируют в данном районе множество более слабых землетрясений, некоторые из них ощущаются в населенных пунктах.