Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Камчатке

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Ощущаемое землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в субботу на Камчатке, сообщает региональный главк МЧС РФ.

"Ощущаемый афтершок зарегистрирован в 14:47. Магнитуда составила 5,8", - говорится в сообщении.

Ощущаемость - четыре балла в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах.

Эпицентр землетрясения находился в 94 км от Петропавловска-Камчатского, в акватории Тихого океана.

Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 7,8 случилось у восточного побережья Камчатки 19 сентября в 06:58 по камчатскому времени (21:58 четверга мск). Эпицентр находился в Тихом океане в 143 км восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 48 км под морским дном. В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске землетрясение ощущалось силой до 7 баллов. Жители Елизовского района ощутили подземные толчки силой до 6 баллов, а Усть-Камчатского округа - до 4 баллов.

По восточному побережью Камчатки и на Курильских островах объявлялась тревога цунами.

После этого землетрясения сейсмологи регистрируют в данном районе множество более слабых землетрясений, некоторые из них ощущаются в населенных пунктах.

Камчатка землетрясение
