Минобороны заявило, что российские войска за сутки улучшили позиции в зоне СВО

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Подразделения группировок войск "Запад" и "Центр" улучшили тактическое положение в зоне проведения специальной военной операции, "Южная" заняла более выгодные рубежи, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Переездное, Платоновка, Плещеевка, Северск и Федоровка (ДНР)", - говорится в сообщении.

По словам военных, группировки "Запад" и "Центр" улучшили тактическое положение.

Группировка войск "Запад" в течение суток нанесла удары по пяти украинским бригадам в ДНР и Харьковской области, потери ВСУ составили: свыше 240 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, 16 пикапов, шесть станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов, сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, потери украинской армии в зоне ответственности группировки войск "Южная" составили: более 245 военных, боевая бронемашина, 12 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Военные сообщили, что группировка "Центр" нанесла удары по 11 бригадам и двум полкам ВСУ в Днепропетровской области и ДНР, потери армии Украины за сутки составили: до 480 военнослужащих, танк, пять боевых бронемашин, четыре автомобиля и самоходная артиллерийская установка Paladin производства США.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, трех механизированных, егерской, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Могрица, Садки, Сенное и Храповщина Сумской области", - сказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах двух населенных пунктов Харьковской области.

"ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три производства стран НАТО", - заявили военные.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли удары по четырем украинским бригадам в Запорожской и Херсонской областях, сообщили в Минобороны.

"Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и четыре автомобиля. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - сказали в ведомстве.