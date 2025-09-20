Поиск

Минобороны заявило, что российские войска за сутки улучшили позиции в зоне СВО

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Подразделения группировок войск "Запад" и "Центр" улучшили тактическое положение в зоне проведения специальной военной операции, "Южная" заняла более выгодные рубежи, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Переездное, Платоновка, Плещеевка, Северск и Федоровка (ДНР)", - говорится в сообщении.

По словам военных, группировки "Запад" и "Центр" улучшили тактическое положение.

Группировка войск "Запад" в течение суток нанесла удары по пяти украинским бригадам в ДНР и Харьковской области, потери ВСУ составили: свыше 240 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, 16 пикапов, шесть станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов, сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, потери украинской армии в зоне ответственности группировки войск "Южная" составили: более 245 военных, боевая бронемашина, 12 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Военные сообщили, что группировка "Центр" нанесла удары по 11 бригадам и двум полкам ВСУ в Днепропетровской области и ДНР, потери армии Украины за сутки составили: до 480 военнослужащих, танк, пять боевых бронемашин, четыре автомобиля и самоходная артиллерийская установка Paladin производства США.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, трех механизированных, егерской, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Могрица, Садки, Сенное и Храповщина Сумской области", - сказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах двух населенных пунктов Харьковской области.

"ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три производства стран НАТО", - заявили военные.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли удары по четырем украинским бригадам в Запорожской и Херсонской областях, сообщили в Минобороны.

"Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и четыре автомобиля. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - сказали в ведомстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 сентября 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Беспилотники атаковали объекты ТЭК в Самарской области

Системы аэропорта Брюсселя подверглись кибератаке

Системы аэропорта Брюсселя подверглись кибератаке

Глава ИКИ РАН Петрукович: отставание России в "лунной гонке" не столь драматично, его планируется преодолеть к 2030 году

Глава ИКИ РАН Петрукович: отставание России в "лунной гонке" не столь драматично, его планируется преодолеть к 2030 году

Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 149 беспилотников ВСУ

Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 149 беспилотников ВСУ

Жилой дом поврежден после атаки БПЛА на Саратов, есть пострадавший

Два человека погибли, 12 пострадали при сходе вагонов в Приамурье

Минобороны РФ заявило, что российские МиГ-31 не нарушали воздушное пространство Эстонии

Введены правила выдачи разрешения на полеты авиатехники, взятой в "мокрый" лизинг за рубежом

Аэропорт Магаса приобрела структура Wildberries & Russ за 425 млн рублей

Что произошло за день: пятница, 19 сентября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7186 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России99 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2398 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });