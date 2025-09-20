Под российский контроль перешло село Березовое в Днепропетровской области

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Российская армия установила контроль над селом Березовое в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Березовое Днепропетровской области", - сказано в сообщении министерства.

По его данным, штурм села провели военнослужащие 36-й мотострелковой бригады группировки "Восток".

"В ходе проведения штурма артиллерийские расчеты вместе с операторами беспилотной авиации нанесли огневые удары по опорным пунктам, уничтожив боевую технику и живую силу ВСУ. Штурмовые группы закрепившись в селе, зачистили траншеи, здания, подвальные помещения, а также примыкающие к населенному пункту лесополосы", - говорится в сообщении ведомства.

В субботу министерство распространило кадры ударов по ВСУ в Березовом. На видео, снятом беспилотником, также показаны российские флаги в населенном пункте.

19 сентября Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую неделю группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ, установила контроль над населенными пунктами Новониколаевка Днепропетровской области, Ольговское и Новоивановка в Запорожской области.