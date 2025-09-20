Поиск

Минобороны сообщило о массированном ударе по предприятиям ВПК Украины

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, осуществляющим разработку оперативно-тактических комплексов "Сапсан", а также производство ударных дронов, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим разработку оперативно-тактических комплексов "Сапсан", - говорится в сообщении.

По словам военных, удары также нанесены по предприятиям, осуществляющим производство многоцелевых ударных и разведывательных дронов, роботизированной боевой техники, беспилотников-перехватчиков и барражирующих боеприпасов.

В Минобороны РФ заявили, что цели удара достигнуты, "все назначенные объекты поражены".

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 сентября 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
