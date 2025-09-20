Военные РФ сбили пять дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные в период с 12:00 до 17:00 по московскому времени в субботу уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью и два - над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее в ведомстве рассказали, что минувшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 149 беспилотников ВСУ. В частности, над Белгородской областью было нейтрализовано четыре дрона, над Курской - один.