Возгорание кровли многоквартирного дома в Дербенте ликвидировано

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные полностью ликвидировали возгорание кровли девятиэтажного дома в дагестанском Дербенте, жертв и пострадавших нет, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"Пожар ликвидирован на площади 300 кв. м", - говорится в сообщении.

В главке МЧС отметили, что жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 сентября в Дербенте произошло возгорание кровли девятиэтажного многоквартирного дома. Спасателями были эвакуированы 200 жильцов.