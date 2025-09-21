Возгорание кровли многоквартирного дома в Дербенте ликвидировано
Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные полностью ликвидировали возгорание кровли девятиэтажного дома в дагестанском Дербенте, жертв и пострадавших нет, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
"Пожар ликвидирован на площади 300 кв. м", - говорится в сообщении.
В главке МЧС отметили, что жертв и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в ночь на 21 сентября в Дербенте произошло возгорание кровли девятиэтажного многоквартирного дома. Спасателями были эвакуированы 200 жильцов.