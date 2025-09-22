Клиенты "Агропромкредита" лишены доступа к деньгам из-за обеспечения по судебному иску

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Обеспечительные меры, наложенные судом в рамках иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства ООО "Корпорация СТС", ООО "Интертехэлектро - Новая генерация", ООО "Курганская ТЭЦ" и других активов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова, повлияли на доступ клиентов к средствам в банке "Агропромкредит".

Об этом в Ленинском суде Екатеринбурга сообщил представляющий интересы банка Александр Белоконев.

"На текущий момент из-за действий прокуратуры наши клиенты - это порядка 40 тысяч физических лиц и 1,5 тысяч юридических лиц не могут получить доступ к своим денежным средствам", - сказал он.

По его словам, ранее прокуратура обратилась в суд с ходатайством о принятии обеспечительных мер в рамках иска.

"Откуда получать информацию обычным гражданам (...), что карты заблокированы", - отметил Белоконев, комментируя решение о закрытии судебного процесса по иску.

На сайте банка 18 сентября опубликовано сообщение, что "в настоящее время отдельные сервисы банка, включая СБП, оплату по картам, могут быть недоступны".

10 сентября Генпрокуратура подала в Ленинский суд иск об обращении в доход государства активов Боброва и Бикова. Ответчиками по нему, помимо подконтрольных бизнесменам компаний, являются бывший министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков, экс-министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, и.о. вице-губернатора Олег Чемезов и другие. Всего в иске фигурируют 34 ответчика, из них 14 - физические лица. В общей сложности Генпрокуратура требует изъять порядка 40 компаний.

По иску были наложены обеспечительные меры.

По данным прокуроров, на территории Уральского федерального округа функционирует группа компаний "Корпорация СТС". Холдинг монополизировал генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской, Свердловской, Тюменской областей, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Генпрокуратура отмечает, что Биков и Бобров скупили ресурсоснабжающие компании в Курганской и Тюменской областях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах за счет незаконно полученных активов.

По данным Генпрокуратуры, доходы от продажи коммунальных ресурсов Биков и Бобров через подконтрольный банк "Агропромкредит" выводят на зарубежные счета в Австрии и Швейцарии.

"Агропромкредит" по итогам I полугодия 2025 года занял 129-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".