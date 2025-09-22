Вылет 20 рейсов задерживается в аэропорту Сочи из-за вводившихся ограничений

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Вылет 20 рейсов задерживается в международном аэропорту Сочи в связи с ограничениями, которые вводились в воскресенье для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщается в телеграм-канале аэропорта.

"Аэропорт Сочи работает в усиленном режиме. На текущий момент задержаны вылеты 20 рейсов. В течение 1-2 дней авиакомпании будут стабилизировать свое расписание", - говорится в сообщении.

В настоящее время непрерывно идет обслуживание воздушных судов на прием и вылет для выполнения суточного плана полетов в полном объеме.

Как сообщалось, минувшим вечером в аэропорту Сочи были введены ограничения на прием и вылет воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. В период их действия на запасные аэродромы перенаправлены 20 самолетов. В понедельник ограничения были сняты.

Международный аэропорт Сочи вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". В весенне-летнем расписании полетов (с 31 марта 2025 года по конец октября) из аэропорта Сочи выполняются перелеты по 57 внутренним и 28 международным направлениям.

По итогам 2024 года аэропорт снизил пассажиропоток на 1,3% к уровню предыдущего года - до 13,7 млн человек.