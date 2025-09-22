Поиск

Наемник из США заочно приговорен в РФ к 24 годам заключения

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд заочно признал гражданина США Майкла Джонса виновным в участии в военных действиях в Курской области на стороне ВСУ.

"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд приговорил Джонса к 24 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 1,1 млн рублей", - говорится в сообщении прокуратуры Москвы.

В отношении Джонса заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск.

В суде установлено, что в 2023 году Джонс прибыл на Украину в пункт дислокации Интернационального легиона, где умышленно, из корыстных побуждений вступил в состав штурмового батальона ВСУ.

С декабря 2023 года по сентябрь 2024 года в составе организованной группы вооруженных формирований Украины, имея при себе автомат "Калашникова", пистолет "Макарова" и боеприпасы к ним, Джонс пересек госграницу РФ и проник на территорию Курской области, где оказал вооруженное сопротивление законной деятельности военнослужащих ВС РФ, отмечает прокуратура.

За это он получил вознаграждение в размере более 870 тыс. рублей.

28-летний американец признан виновным по ч. 3 ст. 359 (участие наемника в вооруженном конфликте), ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение госграницы РФ), ч. 3 ст. 226.1 (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенная организованной группой), пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 (террористический акт, совершенный организованной группой) и ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные перевозка, ношение, хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, совершенные организованной группой).

Приговор в законную силу не вступил.

РФ ВСУ США Майкл Джонс Курская область
