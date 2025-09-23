"Азимут" отменил на вторник рейсы в/из калужского аэропорта

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Азимут" отменила все запланированные на вторник рейсы в/из международного аэропорта "Калуга", сообщила пресс-служба аэропорта.

"В связи с продолжающимися ограничениями только 23 сентября 2025 года авиакомпания "Азимут" отменяет всю цепочку рейсов: Минеральные Воды - Калуга - "Пулково" и "Пулково" - Калуга - Минеральные Воды", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также, судя по данным онлайн-табло, отменены задерживавшиеся в понедельник рейсы "Азимута" в Сочи и Санкт-Петербург.

При этом авиакомпания "Северсталь", по данным табло, планирует выполнить по расписанию запланированный на вторник рейс в Калининград и обратно.

Как сообщалось ранее, ограничения на прием и отправку рейсов в аэропорту Калуги были введены в понедельник для обеспечения безопасности. До данным на 11:00 по Москве они продолжают действовать.