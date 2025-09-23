Основные слушания о передаче государству активов Бикова и Боброва начнутся 29 сентября

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Ленинский суд Екатеринбурга 29 сентября начнет рассматривать по существу иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства ООО "Корпорация СТС", ООО "Интертехэлектро - Новая генерация", ООО "Курганская ТЭЦ" и других активов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Основное заседание назначено на 10 утра 29 сентября по времени Екатеринбурга (8:00 по Москве), сказала сотрудник пресс-службы.

Дело рассматривается в закрытом режиме.

Ответчиками по иску Генпрокуратуры, помимо подконтрольных Боброву и Бикову компаний, являются бывший министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков, экс-министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, и. о. вице-губернатора Олег Чемезов и другие. Всего в иске фигурируют 34 ответчика, из них 14 - физические лица. В общей сложности Генпрокуратура требует изъять порядка 40 компаний.

Ведомство установило, что на территории Уральского федерального округа функционирует группа компаний "Корпорация СТС". Холдинг монополизировал генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской, Свердловской, Тюменской областей, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Генпрокуратура отмечает, что Биков и Бобров скупили ресурсоснабжающие компании в Курганской и Тюменской областях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах за счет незаконно полученных активов.

Доходы от продажи коммунальных ресурсов Биков и Бобров через подконтрольный банк "Агропромкредит" выводят на зарубежные счета в Австрии и Швейцарии.

По имеющейся у Генпрокуратуры информации, ответчики и их родственники имеют гражданство и вид на жительство в ряде иностранных государств (Австрия, Италия, Великобритания, Румыния, Израиль), постоянно проживают за рубежом. Имеют недвижимость, банковские счета и иные активы в иностранных государствах.