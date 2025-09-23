Поиск

Основные слушания о передаче государству активов Бикова и Боброва начнутся 29 сентября

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Ленинский суд Екатеринбурга 29 сентября начнет рассматривать по существу иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства ООО "Корпорация СТС", ООО "Интертехэлектро - Новая генерация", ООО "Курганская ТЭЦ" и других активов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Основное заседание назначено на 10 утра 29 сентября по времени Екатеринбурга (8:00 по Москве), сказала сотрудник пресс-службы.

Дело рассматривается в закрытом режиме.

Ответчиками по иску Генпрокуратуры, помимо подконтрольных Боброву и Бикову компаний, являются бывший министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков, экс-министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, и. о. вице-губернатора Олег Чемезов и другие. Всего в иске фигурируют 34 ответчика, из них 14 - физические лица. В общей сложности Генпрокуратура требует изъять порядка 40 компаний.

Ведомство установило, что на территории Уральского федерального округа функционирует группа компаний "Корпорация СТС". Холдинг монополизировал генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской, Свердловской, Тюменской областей, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Генпрокуратура отмечает, что Биков и Бобров скупили ресурсоснабжающие компании в Курганской и Тюменской областях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах за счет незаконно полученных активов.

Доходы от продажи коммунальных ресурсов Биков и Бобров через подконтрольный банк "Агропромкредит" выводят на зарубежные счета в Австрии и Швейцарии.

По имеющейся у Генпрокуратуры информации, ответчики и их родственники имеют гражданство и вид на жительство в ряде иностранных государств (Австрия, Италия, Великобритания, Румыния, Израиль), постоянно проживают за рубежом. Имеют недвижимость, банковские счета и иные активы в иностранных государствах.

Генпрокуратура Екатеринбург Артем Биков Алексей Бобров Ленинский суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минцифры обсуждает штрафы для УК, не пускающих интернет-провайдеров в дома

Минцифры обсуждает штрафы для УК, не пускающих интернет-провайдеров в дома

Генпрокуратура подала иск к главе Совета судей РФ об изъятии более 100 объектов недвижимости

Генпрокуратура подала иск к главе Совета судей РФ об изъятии более 100 объектов недвижимости

Путин и Трамп предметно не обсуждали идею продления ДСНВ еще на год

Песков не в курсе рабочих планов Козака

Российские средства ПВО за сутки сбили 438 дронов ВСУ

"Газпром" просит разрешить заочные ГОСА в 2026 году

"Газпром" просит разрешить заочные ГОСА в 2026 году

Кандидат на должность главы ВС РФ Краснов высказался против смертной казни

Кандидат на должность главы ВС РФ Краснов высказался против смертной казни

ФАС возбудила дело против группы лиц "ПИК" из-за ограничения доступа провайдеров

ФАС возбудила дело против группы лиц "ПИК" из-за ограничения доступа провайдеров

"Петербургская биржа" ужесточила правила торгов ДТ по аналогии с бензином

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7205 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });