Поиск

ФСИН заявила о критическом дефиците сотрудников колоний и СИЗО

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Некомплект сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) в РФ доходит в ряде регионов до 50 процентов, близок к критическому. Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Розин.

"Ситуация с некомплектом в отдельных территориальных органах УИС близка к критической. Средний некомплект по России лиц рядового и младшего начсостава в УИС – 37,8%", - сказал Розин во вторник в Москве на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека.

По его словам, в управлении ФСИН по Тульской области, по ряду учреждений, "некомплект младшего и среднего начсостава доходит до 70%, в ряде регионов – 50%".

"Хочу дополнительно подчеркнуть, что мы в непростых условиях сегодня работаем. И также все вы прекрасно знаете, что оказываем значительное содействие в том числе и Минобороны в комплектовании вооруженных сил. И работу, конечно, будем продолжать", - сказал Розин.


ФСИН Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минцифры обсуждает штрафы для УК, не пускающих интернет-провайдеров в дома

Минцифры обсуждает штрафы для УК, не пускающих интернет-провайдеров в дома

Генпрокуратура подала иск к главе Совета судей РФ об изъятии более 100 объектов недвижимости

Генпрокуратура подала иск к главе Совета судей РФ об изъятии более 100 объектов недвижимости

Путин и Трамп предметно не обсуждали идею продления ДСНВ еще на год

Песков не в курсе рабочих планов Козака

Российские средства ПВО за сутки сбили 438 дронов ВСУ

"Газпром" просит разрешить заочные ГОСА в 2026 году

"Газпром" просит разрешить заочные ГОСА в 2026 году

Кандидат на должность главы ВС РФ Краснов высказался против смертной казни

Кандидат на должность главы ВС РФ Краснов высказался против смертной казни

ФАС возбудила дело против группы лиц "ПИК" из-за ограничения доступа провайдеров

ФАС возбудила дело против группы лиц "ПИК" из-за ограничения доступа провайдеров

"Петербургская биржа" ужесточила правила торгов ДТ по аналогии с бензином

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7205 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });