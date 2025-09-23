ФСИН заявила о критическом дефиците сотрудников колоний и СИЗО

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Некомплект сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) в РФ доходит в ряде регионов до 50 процентов, близок к критическому. Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Розин.

"Ситуация с некомплектом в отдельных территориальных органах УИС близка к критической. Средний некомплект по России лиц рядового и младшего начсостава в УИС – 37,8%", - сказал Розин во вторник в Москве на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека.

По его словам, в управлении ФСИН по Тульской области, по ряду учреждений, "некомплект младшего и среднего начсостава доходит до 70%, в ряде регионов – 50%".

"Хочу дополнительно подчеркнуть, что мы в непростых условиях сегодня работаем. И также все вы прекрасно знаете, что оказываем значительное содействие в том числе и Минобороны в комплектовании вооруженных сил. И работу, конечно, будем продолжать", - сказал Розин.



