Минэнерго допускает дополнительные ограничения экспорта топлива при необходимости

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Минэнерго допускает введение дополнительных ограничений в отношении экспорта топлива, если это будет необходимо для насыщения внутреннего рынка, заявил журналистам первый замминистра энергетики Павел Сорокин.

"Все необходимые меры, чтобы обеспечить полное обеспечение рынка, будут приняты. Если потребуются ограничения дополнительные на вывоз, то ограничения тоже могут быть приняты", - заявил он, отвечая на вопрос, будет ли продлен запрет на экспорт бензина для производителей.

Сейчас в России действует запрет на экспорт бензина, в том числе для производителей. По данным источников "Интерфакса", обсуждается продление запрета на октябрь.

