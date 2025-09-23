Поиск

Нижегородский губернатор сообщил о перебоях с топливом на заправках

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Нижегородской области возникли временные перебои с топливом на разных заправках, ситуация должна нормализоваться в ближайшие дни, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Зафиксированные на разных заправках временные перебои связаны в целом с цепочками поставок топлива в макрорегионе, и речь не только о Нижегородской области", - написал он в Telegram.

Он поручил профильным ведомствам регионального правительства принять все необходимые меры для стабилизации ситуации.

"В ближайшие дни все должно нормализоваться", - добавил Никитин.

Об обращениях жителей по поводу нехватки топлива докладывает Центр управления регионом (занимается обработкой запросов граждан - ИФ), отметил губернатор.

О проблеме нехватки топлива на АЗС сообщали местные СМИ.

