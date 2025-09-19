Дизтопливо на бирже подорожало за неделю на 7,2%

Цена тонны превысила 70 тысяч рублей

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Стоимость летнего дизельного топлива по индексу европейской части России, который учитывается в формуле расчета демпфера для нефтяных компаний, за неделю выросла на 7,2% и достигла 70 358 рублей за тонну, следует из данных на сайте "Петербургской биржи".

Рост цен фиксируется на фоне продолжающегося снижения предложения товара на площадке. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе биржи, среднесуточный объем продаж летнего ДТ на уходящей неделе составил 38,3 тысячи тонн, в то время, как на прошлой неделе показатель составлял 46,8 тысячи тонн, а в первую неделю месяца - 55 тысяч тонн.

Биржевая цена на дизельное топливо по-прежнему продолжает обновлять максимум текущего года, но все еще далека от исторического рекорда, установленного в разгар кризиса в сентябре 2023 года - 75 036 рублей за тонну. Кроме того, нет угрозы для потенциальных демпферных выплат: сейчас средняя цена тонны ДТ за месяц составляет 64 783 рублей за тонну при действующей отсечке в 68,64 тысячи рублей за тонну.

Стоимость 92-го бензина на бирже в середине уходящей недели достигла очередного исторического рекорда в 73 208 рублей за тонну, однако в последние две торговые сессии скорректировалась вниз - до 72 831 рубля за тонну. Это на 1,9% больше, чем на закрытие торгов в прошлую пятницу.

Объемы продаж бензинов на "Петербургской бирже" также продолжают снижаться: в среднем каждые сутки на текущей неделе было реализовано 32,2 тысячи тонн против 36 тысяч на предыдущей.

Средняя стоимость Аи-92 в сентябре пока складывается на уровне 71 694 рублей за тонну. Это гораздо выше текущей демпферной отсечки (66 495 рублей за тонну), но ниже потенциальной (72,54 тысячи рублей за тонну, при повышении уровня допустимого отклонения от цены до 20%).

Пока в практике топливного демпфера прецедент с обнулением случился лишь единожды - в разгар ценового кризиса 2023 года, тогда компании не получили из бюджета топливный демпфер за сентябрь, поскольку средние биржевые цены и на бензин, и на дизтопливо в том месяце оказались гораздо выше отсечки. После этого по просьбе нефтяников расчеты демпфера по бензину и дизельному топливу были разделены, а по каждому из видов топлива был установлен предельный уровень превышения биржевых цен.