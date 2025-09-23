"Петербургская биржа" ужесточила правила торгов ДТ по аналогии с бензином

Цель изменений - остановить рост цен

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа ("Петербургская биржа") ужесточила правила торгов дизтопливом, чтобы остановить рост цен на этот товар. В начале сентября аналогичные меры были приняты биржей для торгов бензинами.

Биржа проинформировала участников биржевых торгов, что с 23 сентября вступают в силу новые правила торгов. Так, предельные границы колебания цены по товарам топлива дизельного на условиях поставки "франко-вагон станция отправления", "франко-вагон станция отправления ОТП" и "франко-труба" составляют +0,01%/-20% от текущей рыночной цены по биржевому инструменту.

Кроме того, действует режим накопления заявок покупателя и "Аукцион открытия" по одному биржевому инструменту, от одного участника торгов допустима подача: заявки на покупку в объеме 1 лот на условиях поставки "франко-вагон станция отправления" и "франко-вагон станция отправления ОТП"; заявки на покупку в объеме 2 лота на условиях поставки "франко-труба".

В режиме "Двусторонний встречный аукцион" по одному биржевому инструменту, товаром по которому является топливо дизельное, от одного участника торгов допустима подача: не более 15 заявок на покупку в объеме не более 3 лотов в каждой заявке на условиях поставки "франко-вагон станция отправления" и "франко-вагон станция отправления ОТП"; не более 10 заявок на покупку в объеме не более 2 лотов в каждой заявке на условиях поставки "франко-труба".

"Интерфакс" направил запрос на биржу, в Минэнерго и ФАС с просьбой пояснить нововведения биржевых торгов дизельным топливом.

С 8 сентября биржа ввела фактически аналогичные ужесточения при торгах бензином.

ЦБ отмечал, что в соответствии с правилами проведения организованных торгов в секции "Нефтепродукты" "Петербургская биржа" вправе вносить изменения в дизайн торгов. "В том числе устанавливать предельные границы колебания цен, а также ограничения на количество лотов в заявках и количество самих заявок. Такие изменения призваны не допустить высокой волатильности на организованном рынке нефтепродуктов, обеспечив возможность для участников торгов выставлять заявки, цена которых максимально приближена к текущим рыночным ценам", - подчеркивали в пресс-службе ЦБ.

Собеседники агентства на топливном рынке называют введенные меры жестким ограничением торгов, целью которого должна стать остановка роста биржевых цен на нефтепродукты. При этом собеседники агентства надеются, что указанные меры являются временными.

Дизельное топливо на "Петербургской бирже" дорожает уже несколько недель подряд, за минувшую неделю оно поднялось в цене более чем на 7% и перешагнуло отметку 70 тысяч рублей за тонну. Между тем, биржевая цена на дизельное топливо все еще далека от исторического рекорда, установленного в разгар кризиса в сентябре 2023 года - 75 036 рублей за тонну. Кроме того, по ДТ пока нет угрозы обнуления демпферных выплат: средняя цена тонны ДТ за месяц составляет около 65 тысяч рублей за тонну при действующей демпферной отсечке в 68,64 тысячи рублей за тонну, а также от потенциальной отсечки (71 500 рублей/т), если демпфер будет скорректирован задним числом, что сейчас обсуждается на уровне регуляторов.

Бензины на "Петербургской бирже" в августе 2025 года обновили максимум, затем снизились в цене, но в начале сентября рост возобновился. После введения ужесточении биржевых торгов бензинами ценовая волатильность этого товара незначительна, но теперь она не отражает рыночную реальность, говорят собеседники агентства.

Средняя стоимость Аи-92 в сентябре пока складывается не выше 71 тысячи рублей за тонну. Это гораздо выше текущей демпферной отсечки (66 495 рублей за тонну) и близко к потенциальной (72,54 тысячи рублей за тонну, при повышении уровня допустимого отклонения от цены до 20%).

Пока в практике топливного демпфера прецедент с обнулением случился лишь единожды - в разгар ценового кризиса 2023 года, тогда компании не получили из бюджета топливный демпфер за сентябрь, поскольку средние биржевые цены и на бензин, и на дизтопливо в том месяце оказались гораздо выше отсечки. После этого по просьбе нефтяников расчеты демпфера по бензину и дизельному топливу были разделены, а по каждому из видов топлива был установлен предельный уровень превышения биржевых цен.