Кабмин РФ обсуждает продление запрета на экспорт бензина для производителей

Также обсуждается возможность введения запрета на экспорт дизтоплива, сообщили источники "Интерфакса"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ обсуждает продление действующего в сентябре запрета на экспорт бензина для производителей еще и на октябрь, а также возможность введения запрета на экспорт дизтоплива, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ходом обсуждения.

Один из собеседников говорит о продлении запрета на экспорт бензина для производителей с высокой долей вероятности.

Несколько источников в нефтяных компаниях заявляют, что необходимости в запрете экспорта дизтоплива нет, поскольку его на рынке пока достаточно.

Топливный рынок РФ традиционно оказывается в центре внимания в августе-сентябре на фоне высокого спроса на нефтепродукты и ремонтов НПЗ, а в этом году ситуацию осложняет внеплановый вывод части мощностей.

Бензины на Петербургской бирже в августе 2025 года обновили максимум, затем снизились в цене, но в начале сентября рост возобновился. Дизельное топливо на Петербургской бирже растет последние несколько недель. На этом фоне биржа ввела ужесточения на торгах топливом.

После введения в начале сентября ужесточения биржевых торгов бензинами ценовая волатильность этого товара незначительна. В конце сентября биржа ввела аналогичные меры в отношении дизтоплива.