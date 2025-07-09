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Прокуроры проверят правомерность роста тарифов ЖКХ

Прокуроры проверят правомерность роста тарифов ЖКХ
Фото: Алексей Кузнецов/"Интерфакс"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Генпрокурор Игорь Краснов поручил подчиненным проверить правомерность роста тарифов на коммунальные услуги, сообщили в в надзорном ведомстве.

"Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность действий на местах уполномоченных органов власти и предприятий ЖКХ. Публикации в средствах массовой информации и жалобы граждан свидетельствуют, что произошедшее с 1 июля текущего года увеличение платежей в сфере ЖКХ вызвало широкий общественный резонанс", - сказано в сообщени.

В Генпрокуратуре отметили, что несмотря на среднюю по стране индексацию начислений в размере 11,9%, в ряде регионов счета за коммунальное обслуживание значительно выше.

"Первоочередное внимание будет обращено на пресечение злоупотреблений при включении в тарифы необоснованных расходов коммунальщиков", - заявили в ведомстве.

По выявленным нарушениям прокуроры примут исчерпывающий комплекс мер реагирования, нацеленный на восстановление прав граждан.

Игорь Краснов ЖКХ Генпрокуратура
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