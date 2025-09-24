Кабмин обсудит введение ответственности за управление автомобилем с излишне тонированными стеклами

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит законопроект об изменениях в статью 12.5 КоАП, предусматривающих введение административной ответственности за управление автомобилем с излишне тонированными стеклами, сообщила пресс-служба кабмина.

"Законопроект направлен на установление административной ответственности за управление транспортным средством, на котором установлены стёкла (в том числе покрытые прозрачными цветными плёнками), светопропускание которых не соответствует требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации", - говорится в материалах к заседанию правительства.