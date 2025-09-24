Хлопок газа произошел в жилом доме в Тольятти, эвакуированы 80 человек

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Хлопок газовоздушной смеси без последующего горения произошел на пятом этаже жилого дома в Тольятти, эвакуированы 80 человек, никто не пострадал, сообщает в среду ГУ МЧС по Самарской области.

"В 01:43 24 сентября поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в жилом доме. (...) Погибших и пострадавших нет. В целях безопасности проведена эвакуация 80 человек, в том числе 15 детей", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

В результате произошедшего повреждены межкомнатные перегородки внутри трех квартир и остекления, несущие конструкции дома не пострадали. Эвакуированные жильцы размещены в ПВР на базе школы, добавили в ГУ МЧС.

На месте работают 60 специалистов и 21 единица техники. Причины произошедшего устанавливаются.