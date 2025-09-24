Аэропорты Волгограда и Саратова вернулись к штатной работе

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Волгограда и Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Аэропорты Волгоград, Саратов (Гагарин). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в своем телеграм-канале.

В период действия ограничений один борт "ушел" на запасной аэродром, он выполнял рейс в Саратов, уточнил он.

Временные ограничения продолжают действовать в аэропортах Самары, Сочи, Геленджика и Оренбурга.