Поиск

Аэропорты Волгограда и Саратова вернулись к штатной работе

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Волгограда и Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Аэропорты Волгоград, Саратов (Гагарин). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в своем телеграм-канале.

В период действия ограничений один борт "ушел" на запасной аэродром, он выполнял рейс в Саратов, уточнил он.

Временные ограничения продолжают действовать в аэропортах Самары, Сочи, Геленджика и Оренбурга.

Волгоград Оренбург Саратов Росавиация Геленджик Сочи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 1,9% на заявлениях Трампа

Отражена атака БПЛА на объекты топливно-энергетической инфраструктуры Волгоградской области

Временные ограничения введены в аэропортах Сочи, Геленджика и Самары

Временные ограничения введены в аэропортах Сочи, Геленджика и Самары
Военная операция на Украине

Пять мирных жителей ранены в результате ракетного обстрела Белгородской области

Индекс IMOEX2 на вечерних торгах упал ниже 2700 п впервые с 14 июля на заявлениях Трампа

Что произошло за день: вторник, 23 сентября

Минобороны РФ заявило об уничтожении 34 беспилотников ВСУ над тремя регионами

ЗАЭС отключена от внешнего питания в результате огневого воздействия ВСУ

Глава Совета судей готов предоставить пояснения в суде по иску Генпрокуратуры

Законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми принят в I чтении

Законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми принят в I чтении
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7219 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });