Кандидат на должность Генпрокурора РФ заявил, что прокуроры усилят надзор за защитой прав бизнеса

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Прокуроры усилят надзор за защитой прав предпринимателей, заявил кандидат на должность генерального прокурора России Александр Гуцан.

"Вы затронули очень злободневную, актуальную тему. И здесь я могу заверить, что надзор прокурора за законностью и обоснованность принятия процессуальных решений будет усилен", - сказал он на заседании Совета Федерации, отвечая на соответствующий вопрос сенатора Людмилы Нарусовой.

Гуцан согласился, что в уголовном преследовании бизнеса имеют места случаи недобросовестной конкуренции.

"Мы должны добиться исполнения законов, которые в настоящее время существуют", - сказал он.



