В Кремле заявили об ухудшении военных позиций Украины

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об ухудшении военных позиций Киева и назвал ошибочным тезис о том, что Украина может отвоевать утраченные территории.

"Ситуация сейчас другая. Во-первых, у Украины сейчас позиции гораздо хуже. Еще раз повторяю, они будут дальше только ухудшаться", - сказал Песков журналистам в среду.

"То, что Украину пытаются всячески сподвигнуть на продолжение боевых действий, тезис, что Украина может обратно что-то отвоевать - это, с нашей точки зрения, ошибочный тезис", - сказал Песков.

"Динамика на фронтах более чем красноречиво об этом свидетельствует", - подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос, напоминает ли Кремлю нынешняя ситуация вокруг Украины события в 2022 году, когда западные страны подтолкнули Киев к продолжению военных действий.

Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что Украина при поддержке Евросоюза способна "вернуть свою изначальную территорию".

"Я думаю, что Украина при поддержке ЕС находится в позиции для того, чтобы бороться и вернуть всю Украину обратно к ее изначальным границам, - написал Трамп в Truth Social. - Со временем, если проявить терпение, и при финансовой поддержке Европы и особенно НАТО, можно добиться тех границ, какими они были до начала этой войны".

Он отметил, что, "возможно, (Украине - ИФ) даже удастся продвинуться дальше, чем это"..

