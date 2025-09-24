Оценка добычи нефти в РФ в 2025 г. сохранена в 516 млн т, ее экспорта - повышена до 240 млн т

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Оценка добычи нефти в России на 2025 год осталась на уровне 516 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом внесенного Минэкономразвития в правительство макропрогноза на 2025-2028 годы, который рассматривается в среду на заседании кабинета министров.

Также сохранены прогнозы на последующую трехлетку: на 2026 год - в 525,2 млн тонн, на 2027-й - 532,6 млн тонн, на 2028-й - 540 млн тонн.

При этом оценки экспорта российской нефти по базовому сценарию повышены: на 2025 год - с 229,7 млн тонн до 240,1 млн тонн, на 2026-й - с 238 млн тонн до 241,7 млн тонн, на 2027-й - с 242,4 млн тонн до 243,9 млн тонн, на 2028-й - с 250,5 млн тонн до 251,2 млн тонн. Поставки за рубеж в консервативном сценарии 2027-го и 2028 года могут составить 241,7 млн тонн и 245,7 млн тонн соответственно.

Прогнозы по экспорту нефтепродуктов не претерпели изменений относительно апрельской версии макропрогноза. На 2025 год он составляет 125,9 млн тонн, на 2026-й - 132 млн тонн, на 2027-й и 2028-й - 134 млн тонн. При этом консервативный сценарий экспорта нефтепродуктов теперь предполагает объем поставок в 2026 году в размере 125,6 млн тонн, в 2027-м - 122,4 млн тонн, в 2028-м - 122,3 млн тонн.