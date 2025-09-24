Поиск

Рост цен на яйца в РФ на минувшей неделе ускорился почти в 2 раза

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Цены на яйца в РФ за неделю с 16 по 22 сентября выросли на 1,5%, сообщил Росстат в среду.

Темпы роста ускорились почти в два раза: на предыдущей неделе яйца подорожали на 0,8%.

Цены на мясо кур повысились на 0,6% (на 0,1% неделей ранее), на говядину - на 0,3% (на 0,1%). Цены на свинину практически не изменились, на баранину - снизились на 0,1%.

Сахар-песок подешевел на 0,1% против удорожания на 0,2% неделей ранее. Гречневая крупа подешевела на 0,1%, на предыдущей неделе рост составлял 0,2%.

Росстат также сообщил, что за неделю цены на сухие молочные смеси для детского питания выросли на 0,3%, полукопченые и варено-копченые колбасы, сосиски, сардельки, мясные консервы для детского питания, ультрапастеризованное молоко, пшеничный хлеб - на 0,2%, пастеризованное молоко, сыры, подсолнечное масло, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, пшеничную муку и ржаной хлеб - на 0,1%.

В то же время снизились цены на творог, рис, черный чай (на 0,2%), вареные колбасы, мороженую рыбу, сливочное масло, сметану, вермишель, печенье, соль и водку - на 0,1%.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Долги по зарплате в РФ в августе подскочили в 1,6 раза

Измененный игорный налог для букмекеров в 2026-2028 гг. принесет бюджету РФ 282 млрд руб.

Измененный игорный налог для букмекеров в 2026-2028 гг. принесет бюджету РФ 282 млрд руб.

Портовая инфраструктура Новороссийска после атаки БПЛА на город не повреждена

Кириенко заявил, что РФ стала третьей страной с полным цифровым суверенитетом в интернет-сфере

Кириенко заявил, что РФ стала третьей страной с полным цифровым суверенитетом в интернет-сфере

Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней

Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней

Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи

Силуанов сообщил о планах выделения бюджетных средств на борьбу с БПЛА

Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Новороссийск увеличилось до семи человек

Прогноз по индексации тарифов ЖКХ в 2026 г. повышен с 9,8% до 9,9%, на 2027 г. - с 7,9% до 8,7%

Прогноз по индексации тарифов ЖКХ в 2026 г. повышен с 9,8% до 9,9%, на 2027 г. - с 7,9% до 8,7%
Бюджет РФ

Мишустин назвал приемлемым планируемый дефицит бюджета 2026 года

Хроники событий
Бюджет РФБюджет РФ55 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ69 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });