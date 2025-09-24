Рост цен на яйца в РФ на минувшей неделе ускорился почти в 2 раза

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Цены на яйца в РФ за неделю с 16 по 22 сентября выросли на 1,5%, сообщил Росстат в среду.

Темпы роста ускорились почти в два раза: на предыдущей неделе яйца подорожали на 0,8%.

Цены на мясо кур повысились на 0,6% (на 0,1% неделей ранее), на говядину - на 0,3% (на 0,1%). Цены на свинину практически не изменились, на баранину - снизились на 0,1%.

Сахар-песок подешевел на 0,1% против удорожания на 0,2% неделей ранее. Гречневая крупа подешевела на 0,1%, на предыдущей неделе рост составлял 0,2%.

Росстат также сообщил, что за неделю цены на сухие молочные смеси для детского питания выросли на 0,3%, полукопченые и варено-копченые колбасы, сосиски, сардельки, мясные консервы для детского питания, ультрапастеризованное молоко, пшеничный хлеб - на 0,2%, пастеризованное молоко, сыры, подсолнечное масло, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, пшеничную муку и ржаной хлеб - на 0,1%.

В то же время снизились цены на творог, рис, черный чай (на 0,2%), вареные колбасы, мороженую рыбу, сливочное масло, сметану, вермишель, печенье, соль и водку - на 0,1%.