Долги по зарплате в РФ в августе подскочили в 1,6 раза

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец августа 2025 года составила 1 млрд 644,2 млн рублей и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 600,3 млн рублей, или в 1,57 раза, сообщил в среду Росстат.

Относительно августа 2024 года долги по зарплате возросли на 1 млрд 146,4 млн рублей, или в 3,3 раза.

С января этого года Росстат изменил методику оценки просроченной задолженности по заработной плате: теперь данные публикуются по организациям всех видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства) и по состоянию на конец месяца. Ранее данные публиковались на 1 число каждого месяца и собирались по ограниченному кругу предприятий.

Из общей суммы, невыплаченной заработной платы на конец августа 2025 года, на долги, образовавшиеся в этом году, приходится 1 млрд 130,3 млн рублей (68,7%), в 2024 году - 417,0 млн рублей (25,4%), в 2023 году и ранее - 96,9 млн рублей (5,9%).

Просроченные долги по заработной плате, возникшие из-за отсутствия у организаций собственных средств, на конец августа составили 1 млрд 663,2 млн рублей, увеличившись за месяц в 1,58 раза.

Задолженность по заработной плате из федерального бюджета на конец августа составляла 9,6 млн рублей (в июле отсутствовала), из местных бюджетов - 1,4 млн рублей (рост в 6,3 раза). Задолженности по зарплатам у субъектов РФ в августе, как и месяцем ранее, зафиксировано не было.

Основная задолженность перед работниками по видам экономической деятельности пришлась на строительство - 43,2%, обрабатывающие производства - 19,8%, добычу полезных ископаемых - 8,3%.