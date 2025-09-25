На Кубани потушили пожар, возникший на предприятии из-за падения обломков БПЛА

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Возгорание произошло на территории одного из предприятий в Белореченском районе Краснодарского края после падения обломков БПЛА, сотрудники были эвакуированы, сообщает оперативный штаб Кубани в четверг.

"Ночью 25 сентября фрагменты беспилотников упали в районе одного из предприятий муниципалитета. Около 140 сотрудников предприятия были эвакуированы в защитное сооружение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возникшее из-за падения обломков беспилотников возгорание было ликвидировано на площади 50 кв.м.

Пострадавших нет.

Ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении ночью 45 БПЛА самолетного типа над территориями Ростовской области, Краснодарского края, республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.



