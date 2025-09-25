Поиск

Набиуллина рассмотрит предложение признать системно значимыми дочерние банки маркетплейсов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пообещала рассмотреть предложение главы ВТБ Андрея Костина признать системно значимыми дочерние банки маркетплейсов.

"У нас в июле этого года был принят закон о платформенной экономике, но все признали, что он был принят в достаточно сыром виде. И все ожидают, что осенью появятся некие поправки, тем более что в этом законе вопросы финансовой деятельности практически мало нашли отражения. Так вот, у меня есть предложение: финансовые институты, принадлежащие маркетплейсам, отнести к разряду системообразующих банков по всем параметрам, поскольку по охвату клиентуры они значительно превосходят и ВТБ, и Альфа-банк и, может быть, только Сбербанку уступают", - заявил Костин, выступая на XXII Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России.

Набиуллина обещала эту идею обсудить. "Мы ваше предложение обязательно рассмотрим, оно такое несколько неожиданное. Но даже без учета этого предложения хочу сказать, что мы сейчас активно работаем с банковским сообществом и с маркетплейсами для того, чтобы конкретизировать подходы, когда будут равные условия для конкуренции на маркетплейсах. Я абсолютно согласна, что это принципиально важно. С одной стороны, не тормозить развитие маркетплейсов, конечно, ни в коем случае, и предоставление финансовых сервисов там, потому что это удобно для людей, но равные условия конкуренции должны быть. Ваши предложения обязательно рассмотрим", - сказала Набиуллина.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что вопрос регуляторного арбитража между банками и финансовыми "дочками" маркетплейсов будет обсуждаться на площадке Госдумы или Ассоциации банков России.

"В ближайшее время узким кругом в таком закрытом режиме встретимся и обсудим спорные темы, чтобы выработать консолидированную позицию", - сказал Аксаков.

Анатолий Аксаков ВТБ Эльвира Набиуллина Госдума Андрей Костин Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банк России предложил ограничить число банковских карт для граждан двадцатью

Закон об упрощении условий назначения уголовного наказания для иноагентов принят Госдумой

Закон об упрощении условий назначения уголовного наказания для иноагентов принят Госдумой

Родственникам погибших при атаке БПЛА на Новороссийск выплатят по 1,5 млн рублей

Сотрудник IT-компании арестован в Мордовии по делу о госизмене

Таможенная подкомиссия одобрила продление экспортных пошлин на подсолнечник, масло и шрот

"АвтоВАЗ" может увеличить план выпуска Lada в 2026 году до 500-600 тыс. штук

"АвтоВАЗ" может увеличить план выпуска Lada в 2026 году до 500-600 тыс. штук

Уолл-стрит закрылась в минусе

Уолл-стрит закрылась в минусе

Медведь сильно ранил женщину возле школы в столице Камчатки

Что произошло за день: среда, 24 сентября

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ70 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7231 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });