Набиуллина рассмотрит предложение признать системно значимыми дочерние банки маркетплейсов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пообещала рассмотреть предложение главы ВТБ Андрея Костина признать системно значимыми дочерние банки маркетплейсов.

"У нас в июле этого года был принят закон о платформенной экономике, но все признали, что он был принят в достаточно сыром виде. И все ожидают, что осенью появятся некие поправки, тем более что в этом законе вопросы финансовой деятельности практически мало нашли отражения. Так вот, у меня есть предложение: финансовые институты, принадлежащие маркетплейсам, отнести к разряду системообразующих банков по всем параметрам, поскольку по охвату клиентуры они значительно превосходят и ВТБ, и Альфа-банк и, может быть, только Сбербанку уступают", - заявил Костин, выступая на XXII Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России.

Набиуллина обещала эту идею обсудить. "Мы ваше предложение обязательно рассмотрим, оно такое несколько неожиданное. Но даже без учета этого предложения хочу сказать, что мы сейчас активно работаем с банковским сообществом и с маркетплейсами для того, чтобы конкретизировать подходы, когда будут равные условия для конкуренции на маркетплейсах. Я абсолютно согласна, что это принципиально важно. С одной стороны, не тормозить развитие маркетплейсов, конечно, ни в коем случае, и предоставление финансовых сервисов там, потому что это удобно для людей, но равные условия конкуренции должны быть. Ваши предложения обязательно рассмотрим", - сказала Набиуллина.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что вопрос регуляторного арбитража между банками и финансовыми "дочками" маркетплейсов будет обсуждаться на площадке Госдумы или Ассоциации банков России.

"В ближайшее время узким кругом в таком закрытом режиме встретимся и обсудим спорные темы, чтобы выработать консолидированную позицию", - сказал Аксаков.