Источники сообщили, что параметры топливного демпфера в августе меняться не будут

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Параметры топливного демпфера не будут изменены задним числом с 1 августа, что ранее обсуждали регуляторы, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

Таким образом, нефтяные компании не получат выплаты из бюджета, поскольку средняя биржевая цена 92-го бензина по территориальному индексу европейской части России, учитываемого в формуле демпфера, в августе составила 69,34 тысячи рублей за тонну, что гораздо выше действующей отсечки в 66 495 рублей за тонну.

При этом демпферные выплаты за дизельное топливо НК получат: биржевые цены на него не превысили предельные значения.

Пока в практике топливного демпфера прецедент с обнулением случился лишь единожды - в разгар ценового кризиса 2023 года: тогда компании не получили из бюджета топливный демпфер за сентябрь, поскольку средние биржевые цены и на бензин, и на дизтопливо в том месяце оказались гораздо выше отсечки.

После этого по просьбе нефтяников расчеты демпфера по бензину и дизельному топливу были разделены, а по каждому из видов топлива был установлен предельный уровень превышения биржевых цен.

Вице-премьер Александр Новак в конце августа предписал ведомствам до 10 сентября представить расчеты для изменения топливного демпфера задним числом - с 1 августа. 25 сентября он сообщил, что индикатор отклонения цены для обнуления топливного демпфера будет повышен на 10 п.п. с сентября, не уточнив, будет ли повышен ценовой индикатор в топливном демпфере на 5 п.п. задним числом - с августа, как это обсуждалось ранее.