Поиск

Законопроект о переименовании трех городов в Чечне одобрен в I чтении

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о переименовании трех городов в Чечне.

"Вашему вниманию предлагаются законопроекты (...) о переименовании трех городов Чеченской Республики. (...) Город Серноводское предлагается переименовать в город Серноводск, (...) город Шелковская (предлагается - ИФ) переименовать в город Терек, (...) город Наурская - в город Невре", - сказал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

По его словам, города предлагают переименовать из-за норм русского языка.

"Кроме того, город Наурская предлагается переименовать в Невре еще по той причине, что тюркское название "наур", от которого произошло название Наурская, означает "озеро", "болотистая местность". Такое название по смысловой нагрузке на сегодняшний день не сочетается с населенным пунктом городского типа с перспективой дальнейшего развития", - добавил Саралиев.

"Невре" переводится как "север", что отражает характерные географические признаки города, подчеркнул депутат.

Что касается города Шелковская, сегодня населенный пункт никак не связан с производством шелковой продукции, поэтому название устарело. Новое название обусловлено тем, что город находится на левом берегу реки Терек, добавил Саралиев.

"Изменение статуса повысит уровень социально-экономического развития территорий, преобразованных населенных пунктов, создаст предпосылки для строительства градообразующей инфраструктуры и притоку инвесторов", - отметил Саралиев.

По его словам, большинство жителей поддержали идею переименования городов. На изменения названий городов предусмотрены средства бюджета Чеченской Республики.

Шелковская Чечня Терек Серноводск Госдума Шамсаил Саралиев Наурская
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Источники сообщили, что параметры топливного демпфера в августе меняться не будут

Источники сообщили, что параметры топливного демпфера в августе меняться не будут

ВСУ пытались вывести из строя Луганскую ТЭС

Военная операция на Украине

ВС РФ с 1 января взяли под контроль в зоне СВО 205 населенных пунктов

Украинский беспилотник попытался атаковать Курскую АЭС-2

Украинский беспилотник попытался атаковать Курскую АЭС-2

Индикатор отклонения цены для обнуления топливного демпфера повысят на 10 п.п.

Банк России предложил ограничить число банковских карт для граждан двадцатью

Закон об упрощении условий назначения уголовного наказания для иноагентов принят Госдумой

Закон об упрощении условий назначения уголовного наказания для иноагентов принят Госдумой

Родственникам погибших при атаке БПЛА на Новороссийск выплатят по 1,5 млн рублей

Сотрудник IT-компании арестован в Мордовии по делу о госизмене

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7234 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ70 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });