Законопроект о переименовании трех городов в Чечне одобрен в I чтении

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о переименовании трех городов в Чечне.

"Вашему вниманию предлагаются законопроекты (...) о переименовании трех городов Чеченской Республики. (...) Город Серноводское предлагается переименовать в город Серноводск, (...) город Шелковская (предлагается - ИФ) переименовать в город Терек, (...) город Наурская - в город Невре", - сказал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

По его словам, города предлагают переименовать из-за норм русского языка.

"Кроме того, город Наурская предлагается переименовать в Невре еще по той причине, что тюркское название "наур", от которого произошло название Наурская, означает "озеро", "болотистая местность". Такое название по смысловой нагрузке на сегодняшний день не сочетается с населенным пунктом городского типа с перспективой дальнейшего развития", - добавил Саралиев.

"Невре" переводится как "север", что отражает характерные географические признаки города, подчеркнул депутат.

Что касается города Шелковская, сегодня населенный пункт никак не связан с производством шелковой продукции, поэтому название устарело. Новое название обусловлено тем, что город находится на левом берегу реки Терек, добавил Саралиев.

"Изменение статуса повысит уровень социально-экономического развития территорий, преобразованных населенных пунктов, создаст предпосылки для строительства градообразующей инфраструктуры и притоку инвесторов", - отметил Саралиев.

По его словам, большинство жителей поддержали идею переименования городов. На изменения названий городов предусмотрены средства бюджета Чеченской Республики.