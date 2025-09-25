Поиск

Значимые IT-проекты по импортозамещению софта получат в 2025 году 8,3 млрд рублей грантов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В России начался отбор особо значимых IT-проектов (ОЗП), направленных на замещение зарубежного софта, на их поддержку в 2025 году из бюджета будет направлено 8,3 млрд рублей, сообщило Минцифры.

В нем уточняется, что проекты, получившие статус особо значимых, получат государственный грант в размере до 50% от своей стоимости. Грант в размере от 100 млн рублей до 2 млрд рублей может получить заказчик проекта или консорциум. Заявки будут приниматься до 26 октября. Рассмотрение заявок и решение о поддержке будет вынесено до 15 декабря.

Для получения статуса ОЗП необходимо соблюдение ряда условий: проект соответствует приоритетным направлениям (промышленное ПО управления производством и оборудованием, промышленное ПО управления предприятием корпоративного уровня, специфическое отраслевое ПО и др.); отсутствие зрелых отечественных аналогов на рынке; экспортный потенциал и потенциал тиражирования; срок реализации - до четырех лет. Кроме того, заказчик, разработчик и интегратор IT-проекта не должны быть аффилированы друг с другом, исключительные права на решение после реализации должны остаться за разработчиком. Еще одно условие - окупаемость грантового финансирования

Дополнительное преимущество при отборе будет предоставлено проектам организаций ОПК и консорциумов, проектам, обеспечивающим функционирование объектов КИИ, проектам с использованием технологий искусственного интеллекта, комплексным платформенным решениям, в том числе применяющим открытую архитектуру, PLM-решениям, системам автоматизированного проектирования композитов, оптики, фотоники.

Минцифры напоминает, что с 2022 года господдержку уже получили 49 проектов.

Минцифры ОПК КИИ ОЗП
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кремль учитывает сигналы из США, поступающие и публично, и по другим каналам

Минпромторг изменит правила параллельного импорта, увязав его с реестром Роспатента

Что произошло за день: четверг, 25 сентября

Лукашенко пообещал передать Путину сообщения от представителей США

Лукашенко пообещал передать Путину сообщения от представителей США

Минфин предлагает продлить корректировку демпфера по бензинам до 2029 года

Власти ищут способы привлечь малый бизнес в мессенджер Мах

Минпросвещения выступило против включения компьютерных игр в школьную программу по физкультуре

Минпросвещения выступило против включения компьютерных игр в школьную программу по физкультуре

Международные резервы России с 12 по 19 сентября увеличились на $7,5 млрд

Источники сообщили, что параметры топливного демпфера в августе меняться не будут

Источники сообщили, что параметры топливного демпфера в августе меняться не будут

ВСУ пытались вывести из строя Луганскую ТЭС

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7235 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ70 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });