Значимые IT-проекты по импортозамещению софта получат в 2025 году 8,3 млрд рублей грантов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В России начался отбор особо значимых IT-проектов (ОЗП), направленных на замещение зарубежного софта, на их поддержку в 2025 году из бюджета будет направлено 8,3 млрд рублей, сообщило Минцифры.

В нем уточняется, что проекты, получившие статус особо значимых, получат государственный грант в размере до 50% от своей стоимости. Грант в размере от 100 млн рублей до 2 млрд рублей может получить заказчик проекта или консорциум. Заявки будут приниматься до 26 октября. Рассмотрение заявок и решение о поддержке будет вынесено до 15 декабря.

Для получения статуса ОЗП необходимо соблюдение ряда условий: проект соответствует приоритетным направлениям (промышленное ПО управления производством и оборудованием, промышленное ПО управления предприятием корпоративного уровня, специфическое отраслевое ПО и др.); отсутствие зрелых отечественных аналогов на рынке; экспортный потенциал и потенциал тиражирования; срок реализации - до четырех лет. Кроме того, заказчик, разработчик и интегратор IT-проекта не должны быть аффилированы друг с другом, исключительные права на решение после реализации должны остаться за разработчиком. Еще одно условие - окупаемость грантового финансирования

Дополнительное преимущество при отборе будет предоставлено проектам организаций ОПК и консорциумов, проектам, обеспечивающим функционирование объектов КИИ, проектам с использованием технологий искусственного интеллекта, комплексным платформенным решениям, в том числе применяющим открытую архитектуру, PLM-решениям, системам автоматизированного проектирования композитов, оптики, фотоники.

Минцифры напоминает, что с 2022 года господдержку уже получили 49 проектов.