Гросси заявил о заинтересованности многих стран в сотрудничестве с "Росатомом"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Многие страны сегодня заинтересованы в сотрудничестве с "Росатомом", сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

"Для меня большое удовольствие и радость быть снова в Москве и продолжить наш разговор. Как вы уже сказали, в этот раз визит совпал с очень важным мероприятием, и оно проходит в мочень важный момент для ядерной энергетики по всему миру. Россия в лице "Росатома" играет ведущую роль во многих странах, многие страны заинтересованы в сотрудничестве с "Росатомом", мы видим это сегодня", - сказал Гросси.

Он добавил, что в сотрудничестве с "Росатомом" заинтересованы страны Азии, Африки.

"Сейчас действительно очень важный момент. И присутствие агентства также важно для того, чтобы поддерживать подобные проекты, чтобы доводить их до конца в конструктивном ключе", - отметил Гросси.

Ранее Путин и глава МАГАТЭ приняли участие в Глобальном атомном форуме в Москве в рамках Мировой атомной недели.

