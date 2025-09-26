РФ, Китай, Иран и Пакистан обсудили ситуацию в Афганистане

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Консультации "четверки" стран (Россия, Китай, Иран, Пакистан) по афганской проблематике прошли на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН.

В начале встречи глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: "Наш диалог всегда был полезен. Уверен, что и сегодня мы обменяемся оценками и наметим дальнейшие шаги".

"Стороны обсудили текущую ситуацию в Афганистане, подчеркнули желание видеть эту страну независимым и мирным государством, свободным от терроризма, войны и наркотиков", - говорится в сообщении МИД России.

Кроме того, была отмечена "востребованность активизации конструктивного и прагматичного взаимодействия мирового сообщества с Кабулом с целью содействия становлению афганской государственности и укреплению региональной и международной стабильности".

По итогам четырехсторонней встречи принято совместное заявление.