На сентябрьских выборах победили 1035 участников СВО

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - На прошедших в сентябре выборах из 1663 выдвинувшихся участников СВО были избраны 1035, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Но самое главное отличие, что в этом году у нас пошла "волна" на выборах участников специальной военной операции, и очень хорошие результаты. У нас выдвигались 1 663 кандидата-участника СВО, из них избраны 1 035", - сказала она.

По ее словам, отказов в регистрации практически не было. "Были, что сами снимались, но отказов практически не было, это очень маленький процент", - отметила Памфилова.

С 12 по 14 сентября в 81 регионе России прошло более 5 тысяч избирательных кампаний.

Центризбирком Элла Памфилова Владимир Путин СВО
