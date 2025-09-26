Поиск

Призывников обяжут сообщать в военкомат о переезде в течение всего года

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Госдума намерена скорректировать статью КоАП РФ, предусматривающую ответственность за несообщение в военкомат подлежащим призыву гражданином о смене места жительства, в соответствии с запланированной к введению нормой о проведении воинского призыва в течение всего года.

Соответствующий законопроект (№1025222-8) размещен в пятницу в базе законодательной деятельности Госдумы. Его авторами стали глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его первый заместитель Андрей Красов и заместитель Юрий Швыткин.

В связи с планируемыми изменениями в законодательство о проведении воинского призыва в течение всего года, а не два раза в год, как действует сейчас, предлагается поправить в КоАП РФ в статье 21.5 положение об ответственности за несообщение в военкоматы гражданином, подлежащим призыву, о выезде на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания.

Законопроект предусматривает, что извещать военкомат гражданин, подлежащий призыву, должен без привязки к периоду проведения призыва.

Ответственность за это предлагается оставить такой же, как в действующем законодательстве: наложение административного штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

