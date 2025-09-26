В 2025 году засуха перестала быть основной причиной гибели застрахованного урожая

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Российские агростраховщики отмечают изменение структуры рисков в произведенных выплатах за гибель урожая за период с января по август 2025 года, сообщил глава Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов, выступая на конференции "Агроинвестор: PRO растениеводство".

По его данным за 2021 - 2023 годы, выплаты по договорам страхования посевов в связи с засухой составляли 57% от всего объема страховых выплат растениеводам, доля выплат в связи с половодьем и переувлажнением была на уровне 24%, доля выплат в связи с ущербом от штормовых явлений, в том числе града, в общей структуре составляла 9%.

За 8 месяцев с начала 2025 года структура выплат агростраховщиков растениеводам существенно изменилась. Так, на выплаты по зимним рискам, таким, как заморозки, вымерзание, ледяная корка и другие, было выплачено 39% общего объема страховых возмещений, по явлениям засухи - 34%, по штормовым явлениям - 16%.

Всего за 8 месяцев 2025 года по договорам с господдержкой страховые выплаты были осуществлены в 35 регионах. В том числе по страхованию урожая выплачено 4,4 млрд рублей в 29 регионах страны, по страхованию сельхозживотных - 0,5 млрд рублей в 8 регионах.

Страховые выплаты в этом году получили в том числе Ростовская, Орловская, Воронежская, Пензенская, Тамбовская области, а также Краснодарский и Пермский края.

В соответствии с законом "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования" (№260-Ф3), в России централизованно осуществляется государственная поддержка страхования рисков растениеводства, животноводства и товарной аквакультуры.

Заключать договоры страхования с государственной поддержкой имеют право только страховые компании, входящие в единое общероссийское объединение - НСА. Страхование осуществляется на основе единых стандартных правил для каждой страховой программы, предусмотренной в системе агрострахования.