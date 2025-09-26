Поиск

Суд не стал арестовывать главу "Объединенной теплоснабжающей компании" Носкова

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд не стал арестовывать исполняющего обязанности гендиректора "Объединенной теплоснабжающей компании" (дочерняя компания "Облкоммунэнерго") Артема Носкова, сообщает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без удовлетворения. Носкова из под стражи освободить немедленно после оглашения постановления ", - сказала судья.

Ранее на этой неделе стало известно, что по делу о мошенничестве задержаны Носков, бывший гендиректор "Объединенной теплоснабжающей компании" Антон Боликов, а также бенефициар "Облкоммунэнерго", совладелец "Корпорации СТС" Алексей Бобров и председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных.

Суд отправил Боброва и Черных в СИЗО на 1 месяц и 25 дней, а Носкову и Боликову суд ранее, по просьбе прокурора, продлил срок задержания на 72 часа.

На прошлой неделе Генпрокуратура подала в Ленинский суд Екатеринбурга иск об изъятии в доход государства активов Боброва и Артема Бикова, в том числе "Облкоммунэнерго" и "Корпорации СТС". Кроме бизнесменов ответчиками по иску также являются Черных, бывший министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков, экс-министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, бывший и.о. вице-губернатора Олег Чемезов и другие. В общей сложности Генпрокуратура требует изъять около 40 компаний. Ленинский районный суд Екатеринбурга на заседании 29 сентября начнет рассматривать дело по существу.

