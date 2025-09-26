"АвтоВАЗ" дооснастит 22 тыс. автомобилей Lada Vesta модулями "Эра-Глонасс"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" бесплатно дооснастит 22 тыс. автомобилей Lada Vesta блоками управления системой вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс" в рамках отзывной кампании.

Как сообщила пресс-служба концерна, речь идет об автомобилях Lada Vesta первого поколения, выпущенных с октября 2021 года по апрель 2022 года.

"Временный выпуск автомобилей без системы "Эра-Глонасс" был санкционирован нормативными документами и регламентами в связи со сложностями поставок комплектующих поставщику, возникших в 2021 году", - отмечают в "АвтоВАЗе".

Все работы в рамках отзывной кампании будут бесплатными для автовладельцев.

Владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, получат приглашения в дилерские центры через рассылку уведомлений. Также можно самостоятельно проверить, попадает ли автомобиль под программу, введя VIN-код на сайте Росстандарта.