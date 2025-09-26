Поиск

Иноагентами признаны Демьян Кудрявцев и Зинаида Пронченко

Иноагентами признаны Демьян Кудрявцев и Зинаида Пронченко
Демьян Кудрявцев
Фото: Екатерина Кузьмина/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Минюст внес в перечень иностранных агентов четырех человек и организацию - независимую литературную премию "ДАР".

Иноагентами признаны адвокат Дмитрий Захватов, журналист и бывший ведущий телепрограммы "Совершенно секретно" Андрей Калитин, медиаменеджер и поэт Демьян Кудрявцев и кинокритик и режиссер Зинаида Пронченко.

Всем им вменяют распространение фейков о политике и решениях российских властей и участие в создании и/или распространении контента иноагентов, а также выступления против СВО.

Захватов, по данным Минюста, также участвовал в распространении контента нежелательных организаций, распространял фейки, направленные на создание негативного образа российской армии и является одним из руководителей проекта, цель которого –сбор денежных средств для Вооруженных сил Украины.

Калитину вменяют распространение контента нежелательных организаций и сотрудничество с иностранным агентом.

Зинаида Пронченко "взаимодействует с иностранным агентом", сказано в пресс-релизе.

Независимая литературная премия "ДАР", кроме выше названного, распространяла фейки, направленные на формирование негативного имиджа российских военных, участвовала в распространении контента нежелательных организаций. "Учредителем премии является иностранная организация, соучредителями премии являются лица, включенные в реестр иностранных агентов", - сообщил Минюст.

Дмитрий Захватов Андрей Калитин Минюст Зинаида Пронченко Демьян Кудрявцев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин предложил учитывать поступления на счета при назначении единого пособия на детей

Минфин предложил учитывать поступления на счета при назначении единого пособия на детей

РФ добавила в "стоп-лист" дополнительную группу британских политиков и экспертов

Суд не стал арестовывать главу "Объединенной теплоснабжающей компании" Носкова

Умер Тигран Кеосаян

Умер Тигран Кеосаян

АЗС Ростовской области работают штатно на фоне повышенного спроса

АЗС Ростовской области работают штатно на фоне повышенного спроса

Средства ПВО за неделю сбили свыше 1,7 тыс. беспилотников ВСУ

"Ситидрайв" после тестирования решил не закупать электромобили в парк

"Ситидрайв" после тестирования решил не закупать электромобили в парк

В Сланцевском районе Ленобласти в сентябре погибли 19 потребителей алкоголя

По факту столкновения поезда и фуры на Смоленщине возбуждено уголовное дело

В выборах в Госдуму 2026 года без сбора подписей смогут участвовать 12 партий

В выборах в Госдуму 2026 года без сбора подписей смогут участвовать 12 партий
Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7242 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });