Иноагентами признаны Демьян Кудрявцев и Зинаида Пронченко

Демьян Кудрявцев Фото: Екатерина Кузьмина/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Минюст внес в перечень иностранных агентов четырех человек и организацию - независимую литературную премию "ДАР".

Иноагентами признаны адвокат Дмитрий Захватов, журналист и бывший ведущий телепрограммы "Совершенно секретно" Андрей Калитин, медиаменеджер и поэт Демьян Кудрявцев и кинокритик и режиссер Зинаида Пронченко.

Всем им вменяют распространение фейков о политике и решениях российских властей и участие в создании и/или распространении контента иноагентов, а также выступления против СВО.

Захватов, по данным Минюста, также участвовал в распространении контента нежелательных организаций, распространял фейки, направленные на создание негативного образа российской армии и является одним из руководителей проекта, цель которого –сбор денежных средств для Вооруженных сил Украины.

Калитину вменяют распространение контента нежелательных организаций и сотрудничество с иностранным агентом.

Зинаида Пронченко "взаимодействует с иностранным агентом", сказано в пресс-релизе.

Независимая литературная премия "ДАР", кроме выше названного, распространяла фейки, направленные на формирование негативного имиджа российских военных, участвовала в распространении контента нежелательных организаций. "Учредителем премии является иностранная организация, соучредителями премии являются лица, включенные в реестр иностранных агентов", - сообщил Минюст.