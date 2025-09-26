Установлена причина аварии на железной дороге в Смоленской области

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Следствие установило, что причиной ДТП на железнодорожном переезде в Румянском муниципальном округе Смоленской области стало решение водителя грузового автомобиля проехать через железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора перед приближавшимся поездом, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"Следственно-оперативной группой, работавшей на месте ДТП, установлено, что водитель большегруза, двигаясь со стороны Смоленска в сторону Рудни, на 439 км автодороги Р-120 "Брянск-Смоленск", решил проехать по железнодорожному переезду на запрещающий сигнал светофора перед приближавшимся поездом", - написал Анохин в своем телеграм-канале в пятницу вечером.

Он отметил, что в результате произошло столкновение грузовика с поездом, водитель автомобиля скончался на месте. Другие версии произошедшего не рассматриваются.

Как сообщалось, утром в пятницу 18 вагонов сошли с рельсов в Смоленской области между станциями Рудня и Голынки после столкновения с грузовиком. 16 из них (12 цистерн с бензином и четыре вагона с пиломатериалами) опрокинулись и загорелись. На месте происшествия работал пожарный поезд. Движение поездов на участке приостановлено. Возбуждено уголовное дело.

Пожар на месте ЧП локализован.